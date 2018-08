RIETI - Concerto domenica 5 agosto alle 20.30 nella piazza superiore del Castello di Frasso Sabino in occasione di Frasso Musica giunto alla XXIX Edizione che vede la direzione artistica di Fabrizio Fiorini. Ad esibirsi ci saranno Maria Rosaria De Rossi (Voce), Sandro Sacco (Flauto traverso), Claudio Piselli (Percussioni) e Paolo Paniconi (Pianoforte e arrangiamenti), con un programma dal titolo “Quando la musica è cinema”.



Il quartetto eseguirà brani tratti dalle più belle colonne sonore di film che hanno scritto nel tempo la storia del cinema con le musiche di Richards Rodgers, Nino Rota, Luis Bacalov, Ennio Morricone, Nicola Piovani e tanti altri. I componenti del gruppo musicale hanno partecipato a rassegne internazionali come Moto Perpetuo, Premio Roma, Exclamate Jubilum, Perdonanza Festival, Reate Festival, Majellarte, RIC Festival, Concerti presso l’Auditorium Parco della Musica, Auditorium Ennio Morricone, Villa Medici, Palazzo Barberini etc.

