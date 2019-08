© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una serata piena di emozioni ha regalato il Musi’ trio di Maria Rosaria De Rossi (Soprano), Sandro Sacco (Flauto traverso) e Paolo Paniconi (Pianoforte), in un concerto di musica da camera svoltosi il 13 agosto presso la Sala Auditorium Templum Pacis a Terminillo in occasione del cartellone estivo “E…state in alta quota”.I musicisti hanno eseguito un programma ricco e vario di alto spessore artistico, che ha spaziato tra le opere di W. Popp, G. Verdi, J. Gade, G. Bizet, P. A. Tosti e molti altri. Da sottolineare la splendida interpretazione del brano Youkali di K. Weill eseguito dal Soprano Maria Rosaria De Rossi, che ha incantato il numeroso pubblico, sempre attento e coinvolto. Un altro momento magico e coinvolgente si è creato durante l’esecuzione della Tango Fantasia di J. Gade/T. L. Christiansen eseguita magistralmente da Sandro Sacco, il flautista vanta personalità e virtuosismo nell’interpretazione del brano, regalando momenti di grande suggestione.Nella seconda parte i musicisti hanno proposto brani dalle atmosfere più contemporanee, con un arrangiamento di musiche per film di Paolo Paniconi che ha trascinato i partecipanti sui brani più emozionanti di Nino Rota. Una notte magica che ha pienamente soddisfatto il pubblico, con un concerto promosso per sostenere il progetto Musica in Ospedale.