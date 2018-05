RIETI - Prosegue a Rieti l’anteprima di “Santa Barbara nel Mondo 2018” con un calendario ricco di eventi. Domani, sabato 5 maggio, alle 18.30, nel cortile di Palazzo Vecchiarelli in via Roma concerto di musica classica dedicato al 70° anniversario della Repubblica Italiana organizzato dal Comando provinciale Vigili del Fuoco di Rieti, dall’Associazione Santa Barbara nel Mondo, dall’Associazione Nazionale VVF sezione di Rieti e dalla società M.H.R., con l’esibizione del Musi’ Trio composto da Sandro Sacco (Flauto traverso), Maria Rosaria De Rossi (Soprano) e Paolo Paniconi (Pianoforte). I componenti del trio si sono esibiti in molte città italiane, riscuotendo sempre un sincero consenso da parte di critica e pubblico, partecipando a rassegne internazionali come Perdonanza Festival, Moto Perpetuo, Concerti a Villa Medici e a Palazzo Barberini, Majellarte, Premio Roma, Ric Festival, Concerti a Tor Vergata e Concerti presso il Parco della musica di Roma.

Venerd├Č 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:03



© RIPRODUZIONE RISERVATA