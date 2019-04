© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domenica 7 aprile alle 18.00 NELl Foyer del Teatro Flavio Vespasiano, in occasione della stagione concertistica promossa dall’Assessorato alla cultura del Comune di Rieti, concerto dal titolo Amor Sacro e Amor Profano. Protagonista sarà il Musi’ trio composto da Maria Rosaria De Rossi (Soprano), Sandro Sacco (Flauto traverso) e Paolo Paniconi (Pianoforte e arrangiamenti), che proporrà un viaggio musicale tra il barocco, classico e contemporaneo.I componenti del trio si sono esibiti in molte città italiane, riscuotendo sempre un sincero consenso da parte di critica e pubblico, partecipando a rassegne internazionali come Perdonanza Festival, Moto Perpetuo, Concerti a Villa Medici e a Palazzo Barberini, Majellarte, Premio Roma, Ric Festival, Concerti a Tor Vergata, Concerti all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Per info e prenotazioni - cell. 340.3148326 - 347.3611024, inoltre, è possibile acquistare i biglietti al botteghino del teatro il giorno stesso del concerto con orario 10-12.30 / 16 - inizio spettacolo.