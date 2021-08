Domani apertura straordinaria del museo internazionale del presepe di Greccio

Giovedì 19 Agosto 2021, 13:15

RIETI - In occasione dell'iniziativa "Restate Insieme" a Greccio, in programma Venerdì 20 agosto a partire dalle ore 18.00, l'Assessorato alla Cultura e Turismo propone un'apertura straordinaria del Museo internazionale del presepe fino alle 22.00, per consentire in notturna la visita alla collezione permanente.

«La raccolta vi svelerà un mondo carico di suggestioni! Vi invitiamo pertanto a Visitare il Museo, convinti delle profonde emozioni che lo stesso sarà in grado di suscitare», afferma l'assessore al Tursimo Fiorenzo Marchetti