Sabato 30 Ottobre 2021, 10:03

RIETI - Un muro che torna a vita nuova e che parla di sport e arte ma anche di persone ed associazioni sotto il segno del ricordo di “Lobo”.



Oggi pomeriggio alle ore 17 nel parco pubblico del quartiere residenziale in via Mariani il via alla cerimonia pubblica. Dopo anni di imbrattamenti ed atti vandalici il murale dei giardinetti di “Villette” torna a vivere grazie all’impegno dell’associazione “Balene d’acqua dolce” – presieduta da Fabio Fabellini - che ha avuto il desiderio di dare un segno di continuità al ricordo di chi ha vissuto questi luoghi. La nuova rappresentazione è stata realizzata dall’artista, Moreno Colasanti e illustra una serie di concetti e idee di cui l’associazione si fa portavoce da anni e, insieme, un lavoro che vuole ricordare l’amico “Lobo”, scomparso 23 anni fa. Oggi alle ore 17 l’evento pubblico destinato anche ad una raccolta fondi per le prossime attività istituzionali. Sul muro verrà poi apposta una targa commemorativa. Un progetto realizzato anche grazie al supporto delle famiglie del quartiere, del presidente Npc di Rieti, Giuseppe Cattani, Francesco Mariani, il consigliere comunale con delega allo sport, Roberto Donati ed il gruppo artistico “Chiasmi lab”. Diversi frequentatori del parco, lieti dell’iniziativa, hanno espresso la volontà di collaborare economicamente, al fine di ripristinare anche il campo da pallacanestro con la sostituzione dei vecchi tabelloni, all’interno di un’area pubblica dove sono evidenti le cicatrici lasciate da vandali e incivili.