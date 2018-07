Muore schiacciato dal trattore che si ribalta

RIETI - E' stato estratto ormai senza vita il corpo di un uomo che, poco dopo le 12.30, si è ribaltato con il proprio trattore mentre stava eseguendo dei lavori agricoli in un terreno nel territorio del comune di Torri in Sabina lungo la starda statale 313 all'altezza del km 36.



Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori per l'uomo non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti carabinieri, personale medico-sanitario del 118 e vigili del fuoco.

Domenica 29 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:50



© RIPRODUZIONE RISERVATA