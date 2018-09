Agricoltore muore all'uscita del bar

RIETI - E’ morto per la strada, colto da malore a pochi passi da casa sua: Nello Grossi, 79 anni, agricoltore, se ne è andato così nel pomeriggio di oggi a Contigliano, lasciando il paese sgomento. Una vita semplice la sua, passata tra la campagna, la casa di famiglia e il bar, rinomato giocatore di carte qual era.



E proprio dal bar usciva, quello di via Franceschini: ma scese le scale è crollato a terra in strada. Immediati sono scattati i soccorsi: l'equipe del 118 ha provato a rianimarlo a lungo ma senza successo. Grossi è morto senza riprendere conoscenza.