Rieti, sorpresi in strada durante il "coprifuoco": sanzionati dalla polizia

RIETI - Continua l’attività di controllo del territorio in tutta la provincia, programmata dal Questore di Rieti Maria Luisa Di Lorenzo, finalizzata alla prevenzione ed alla repressione dei reati, nonché, soprattutto alla verifica delle stringenti misure anti covid-19 disposte per il contenimento della diffusione del coronavirus.

Nei giorni scorsi, le pattuglie della Polizia di Stato, messe in campo dal Questore di Rieti, hanno vigilato, in particolare, nelle aree del capoluogo, al fine di verificare l’osservanza delle misure anti Covid-19 vigenti, procedendo al controllo di oltre 50 veicoli e 250 persone.

Durante i controlli, 4 sono state le persone sanzionate dalla Polizia di Stato per la violazione delle misure anti Covid-19; tre di queste, in particolare, poiché sorprese, durante l’orario del “coprifuoco”, mentre vagavano per la città senza un giustificato motivo.

Gli Agenti hanno anche proceduto ad un accurato controllo di oltre 70 esercizi commerciali, al fine di verificare la puntuale osservanza delle norme anti Covid-19 relative alle attività di ristorazione, in particolare.

