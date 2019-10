© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tutto pronto per la prima giornata di C2 per le formazioni reatine: MSG Rieti e Cures si apprestano ad affrontare il secondo campionato regionale con gli umori totalmente opposti.Il Msg Rieti è reduce dalla pesante eliminazione in Coppa Lazio: i reatini ospitano nel nuovo impianto della palestra del Polo didattico la Lositana (ore 17.30, arbitro Tozzi di Roma 1). I romani sono una formazione esperta e uscire con un risultato positivo da questa sfida potrebbe rialzare l’umore dei ragazzi allenati da Valloni in vista del prosieguo di stagione.È alto invece il morale del quintetto del Cures dopo il passaggio del turno in Coppa. Per la prima casalinga i Sabini ospitano al PalaRinalduzzi di Montopoli il Tc Parioli (ore 15, Scacco di Roma 2). Dopo il buon avvio in Coppa la formazione del presidente Ponzani vuole partire col piede giusto anche in campionato. I bianconeri con l’arrivo in panchina del tecnico Fabio Luciani e insieme a quello di giocatori esperti vogliono essere protagonisti in un campionato che si prospetta molto equilibrato.