LA NOTA DEL MOVIMENTO

RIETI - Il movimento 6000 sardine arriva anche a Rieti il 7 dicembre alle ore 18:00 in piazza San Rufo.L'obiettivo è semplice: ribadire con forza che la nostra città non si arrende all'ombra nera della paura e dell'aggressività che sta minacciando l'Italia.Partecipare è facile: scendi in una piazza gremita di colori, canzoni e voglia di resistere all'odio dilagante! Se vuoi crea una sardina, un cartello o dei messaggi di solidarietà e portali con te.Lascia a casa le bandiere di partito, il razzismo e le discriminazioni.Se hai problemi di trasporto per raggiungere Rieti oppure sei portatore di handicap puoi rivolgerti a trasportisardinerieti@gmail.com.Per ulteriori informazioni puoi contattarci all'indirizzo mail redazionesardinerieti@gmail.com, iscriverti al gruppo Facebook "Sardine di Rieti" o seguire la pagina "6000 sardine Rieti".Rieti non si lega!