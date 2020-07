Rieti, divieto di sosta nel weekend in Largo Fiordeponti dalle 18 alle 6

RIETI - Come annunciato a seguito dell’incontro tra l’Amministrazione comunale e una delegazione dell’associazione Ha.be.re, in rappresentanza di gestori e dipendenti di locali di somministrazione e intrattenimento, su iniziativa dell’assessore alla Polizia Municipale, Onorina Domeniconi, è stata emessa un’ordinanza che stabilisce il divieto di sosta con rimozione in Largo Fiordeponti, ambo i lati, tutti i venerdì, sabato e domenica fino al 30 settembre 2020 dalle ore 18 alle ore 6.

