Movida e contenimento Covid19: ordinanza del sindaco di Rieti con nuove disposizioni

RIETI - E’ in vigore la nuova ordinanza firmata dal Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, contenente provvedimenti di sicurezza urbana anche in relazione alla necessità di contenimento della diffusione del virus Covid19.

Nello specifico, è stata prolungata l’attivazione del Centro Operativo Comunale fino a cessata emergenza e, fino a nuova disposizione, è stata disposta la prosecuzione della turnazione della Polizia Municipale di Rieti fino alle ore 3 del mattino il venerdì e il sabato, per consentire l’attività di controllo del rispetto delle disposizioni emesse da tutte le Autorità competenti ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Inoltre, in accordo con i rappresentanti dei gestori dei locali di somministrazione, nella consapevolezza della necessità di contemperare tutte le esigenze di questo particolare momento storico, a partire dalla tutela della salute ma anche delle attività economiche, per i prossimi 30 giorni il Sindaco ha ordinato, nella zona di Via Roma, Largo Fiordeponti, Lungovelino Bellagamba, Via del Porto, Via della Verdura, Via San Francesco, Piazza Cavour, la chiusura delle attività di somministrazione (pub, bar, ristoranti, ecc.) entro le ore 2,00 dalla domenica al giovedì e la chiusura delle attività entro le ore 3 il venerdì e il sabato. Inoltre, è stato ordinato il divieto di asporto di bevande in contenitori di vetro o lattina a partire dalle ore 23.

