Giovanissimi reatini alle nazionali nel Gran Prix in concomitanza con la terza prova degli Internazionali d’Italia Series

RIETI - Giovanissimi reatini alle nazionali di mountain bike. Lunedì 1° maggio ad Esanatoglia nelle Marche si svolgerà il gran prix nazionale giovanile in concomitanza con la terza prova degli Internazionali d’Italia Series.

I ragazzi della squadra giovanile di mountain bike di Rieti, affiliata al circolo sportivo del Foro Italico; parteciperanno alla gara giovanile, difendendo i colori della nostra città. Il quartetto formato da Lorenzo Signorino, Cristian Zelli, Marco Oddi e Nicolò Polletti si giocherà la gara con i migliori giovani d’Italia.

Signorino e Zelli partecipanti alla categoria allievi hanno fatto vedere delle ottime qualità delle gare passate, con ottimi piazzamenti e un primo posto di Signorino a Bettona dove anche Zelli si è piazzato secondo.

Oddi e Polletti parteciperanno invece alla gara esordienti, Oddi dotato di un grande sprint in partenza ha già conquistato una prima posizione quest’anno. Polletti potrà giocarsela con i migliori viste le sue ottime doti tecniche e una condizione ottima delle ultime gare.

«Sono molto soddisfatto dai risultati già ottenuti - afferma l'allenatore Gabriele Gentile - e sono molto fiducioso per la gara di lunedì. Spero in un pubblico reatino numeroso ad Esanatoglia per sostenere i nostri piccoli grandi atleti».