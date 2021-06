A Leonessa spicca la prima e inedita edizione della Terminillo Marathon Off Road

RIETI - Si avvicina a grandi passi la prima edizione della Terminillo Marathon Off Road, l’evento destinato ad infiammare gli animi e ad alimentare l’interesse degli appassionati delle ruote grasse di tutto il Centro Italia, oltre a tenere a battesimo il circuito Pedalatium Off Road.

La data del 20 giugno è storica per Leonessa e per tutta l’amministrazione comunale, a coronamento degli sforzi profusi dalla Zero Team per trarre il meglio sotto ogni aspetto proponendo un percorso di 42 chilometri con 1220 metri di dislivello interamente realizzato sull’altopiano e con i volontari del Moto Club Leonessa a garantire assistenza durante lo svolgimento della gara che contempla alla vigilia quasi 300 iscritti.

Il territorio di Leonessa è molto vasto specialmente dal punto di vista della sentieristica sia a livello di qualità che di quantità, oltre alle vie comunali e a quelle interpoderali che collegano le varie frazioni che fanno parte del comune di Leonessa.

«I valori messi in campo da un anno a questa parte per la realizzazione di un evento importanti come la Terminillo Marathon Offroad non hanno dimensioni. L’iter per il raggiungimento di questo obiettivo è stato composto da un mix di passione, sacrifici,collaborazioni pubblico-privato e soprattutto dalla caparbietà di crederci sempre anche nei momenti più difficili in cui la pandemia sembrava un ostacolo insormontabile. Abbiamo approfittato dei periodi di lockdown per risistemare diversi sentieri sul nostro territorio che domenica 20 Giugno saranno oggetto del passaggio della gara. Voglio ricollegarmi a un vecchio slogan dell’organizzatore Paolo Ferri utilizzato da lui stesso per la Terminillo Marathon su strada e del quale i nostri territori hanno assoluto bisogno, ovvero Pedalare per ricostruire» ha dichiarato Tommaso Natalucci, consigliere eventi, urismo e cultura per il comune di Leonessa.

DOMENICA 20 GIUGNO

Ore 7:30 apertura segreteria e consegna pacchi gara

Ore 8:30 apertura griglie di partenza

Ore 9:30 partenza da piazza VII Aprile

Ore 11:30 /13:00 arrivo atleti

Ore 13:30 inizio premiazioni