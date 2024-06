Oltre 200 iscritti alla Leonessa Marathon Cup, previsti tre percorsi

RIETI - Ci sono già più di 200 iscritti alla Leonessa Marathon Cup, evento sportivo che avrà luogo dopodomani, con itinerari da percorrere in mountain bike lungo l'altopiano leonessano. Ben 3 percorsi disponibili per i partecipanti alla manifestazione, così da accontentare i diversi livelli di difficoltà e le esigenze dei cicloamatori che si presenteranno a questa quarta tappa del circuito regionale "Pedalatium Off-Road", sotto l'egida dell'Associazione Centri Sportivi Italiani (Acsi).

Un'occasione per scoprire o ritrovare i panorami mozzafiato che caratterizzano il Leonessano, percorrendo i 3 tracciati proposti dall'iniziativa: una Marahon lunga 58 km con 1900 metri di dislivello; un "point to point" (Gran Fondo) di 41 km per 1240 metri di dislivello è una cicloturistica di 25 km con 440 metri di dislivello.

Itinerari che arrivano a toccare anche i 1500 metri di quota sull'altopiano leonessano, garantendo un'esperienza sportiva a contatto con la natura ed aperta anche alle e-bike, con la possibilità di effettuare l'iscrizione sul posto, in Piazza 7 aprile, anche domani o la mattina del 16, prima della partenza prevista poco dopo le 9.