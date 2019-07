© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Reatini in bella evidenza al Campionato Italiano Marathon Mountain Bike. Domenica 30 giugno si è svolto ad Aielli, sulle montagne tra Celano e Rocca di Mezzo, il campionato italiano Marathon di mountain bike.Su un percorso di ben 110 chilometri con 3500 metri da scalare si sono affrontati più di 900 tra professionisti ed amatori. La mountain bike è infatti l’unica disciplina sportiva in cui professionisti ed amatori si confrontano correndo insieme e sullo stesso percorso: il primo fra i professionisti ha impiegato 4h49, il primo degli amatori 5h14.Su questo percorso reso ancor più duro dalla temperatura e dal terreno della montagna abruzzese, si sono distinti i biker reatini: nella classifica riservata agli amatori non Fci (cioè appartenenti agli enti della Consulta Coni, come Uisp, Csi, Aics, Csain, Acsi) Dario Mostarda del Mtb Rieti si è classificato 3° assoluto e 1° della propria categoria (over 45). Successo reatino completato da Graziano Laudati, del team Friend’s - Faram, 5° assoluto e 1° over 35 e da Enrico Pizzi (Mtb Rieti), 11° assoluto e 1° della categoria over 50. Tutti e tre, in una classifica inclusiva degli amatori Fci sarebbero stati appena a ridosso dei Top 10 di categoria.«La gara è stata durissima - dice Dario Mostarda - come giusto sia un campionato italiano. Una prima parte molto tecnica sia in salita che discesa dove ho attaccato, una parte centrale dove ho cercato di gestirmi non sapendo come potessi reagire all'ultima parte di gara, forse la più dura considerando il caldo, ma dove invece ho dato il meglio rimontando diverse posizioni».Solo la durezza della gara nelle impressioni a caldo di Enrico Pizzi: «Mai sofferto così tanto: caldo pazzesco, salite dure e smosse ed un paio di discese che, nonostante avessi optato per la bici a sospensione anche posteriore, spaccavano le braccia».