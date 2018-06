di Andrea Scasciafratte

RIETI – Saranno in 4mila domani, sabato 16 giugno, a Selva di Val Gardena i ciclisti impegnati nella nona edizione della Bmw Hero Sudtirol Dolomites, la gara di mountain bike che rappresenta il clou del calendario internazionale sulla distanza marathon. Tra questi, anche i reatini Luca, Marco e Simone Checconi di Fara in Sabina (Mtb Passo Corese), Fabrizio Cicchinelli di Poggio Nativo (Mtb Passo Corese), Roberto Crisi di Rieti (Rh Racing), Antonio Giovannelli di Rieti (Mountain bike Club Rieti), Fulvio Lecci di Fara in Sabina (Dislivello Camp), Giorgio Maurizi di Montopoli (Mtb Passo Corese), Giuliano Mostarda di Antrodoco (Faram Cicling Team), Gianluca Quondamstefano di Rieti (Gruppo ciclistico D’Angeli), Pierluigi Salseri di Montopoli (Dislivello Camp), Gianluca Santini di Fara in Sabina (Mtb Passo Corese), Rinaldo Settimi di Forano (Nuova Ciclisti Forano), Francesco Simonetti di Castel di Tora (Velino Mtb Rieti) e Marco Tagliaferri di Forano (Nuova Ciclisti Forano). Due i tracciati di gara: quello lungo di 86 chilometri ha un dislivello di 4.500 metri, e quello corto da 60 chilometri con solo (si fa per dire) 3.200 metri di differenziale. Numeri che rendono la Bmw Hero Sudtirol Dolomites la maratona di mountain bike più dura al mondo. Tra i 4.018 ciclisti al via, foltissima sarà la pattuglia di atleti stranieri (45 nazioni), mentre per l’Italia saranno rappresentate ben 100 province. Anche Rieti farà la sua parte, inviando 15 bikers.

