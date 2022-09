Il Lion Club Rieti Varrone ha ospitato una tappa del motoraduno nazionale: tre giorni ricchi di emozioni

RIETI - Nello scorso fine settimana il Lion Club Rieti Varrone ha ospitato una tappa del Motoraduno Nazionale dei Biker del Multidistretto 108 Italy. Numerosi centauri convenuti a Rieti facendo base sul Monte Terminillo hanno apprezzato sia le bellezze del territorio, sia gustato le bontà enogastronomiche e l’ospitalità delle strutture ricettive.



Il programma è stato ampio ed interessante già del venerdì con la visita al Castello di Rocca Sinibalda e degustazione al Ristorante “La Fontana” ubicato nel centro del paese. Nel pomeriggio l’itinerario è proseguito nei centri di Magnalardo e San Silvestro con giro tutt’intorno al Lago del Salto.



Presso la diga è stata effettuata una sosta con illustrazione della storia relativa alla costruzione degli sbarramenti di entrambi i bacini artificiali del Salto e del Lago del Turano, quest’ultimo sul limitrofo versante.

Il sabato mattina si è tenuta una interessante visita al Museo delle Mummie di Ferentillo nella vicina Umbria e la visita al Lago di Ventina con degustazione di prelibatezze al Nido del Corvo, ristorante storico di Greccio.



Nel pomeriggio visita d’obbligo alla Cascata delle Marmore e rientro al Terminillo per la conviviale montana alla presenza di numerosi soci ed amici.



Domenica mattina visita alle bellezze della città di Rieti e alla “Rieti Sotterranea” dedalo di percorsi alla scoperta dell’antico itinerario romano e in conclusione saluti in amicizia con la promessa di tornare presto nel Reatino per visitare altre località e gustare altre prelibatezze.