di Lorenzo Quirini

RIETI - Si rinnova l’appuntamento con “Amici in Moto”, arrivata alla III edizione. Il motoraduno inizierà dalla mattinata di domani, domenica 1° luglio, a partire dalle 9 a Fassinoro, dove tutti i partecipanti si incontreranno a bordo dei loro veicoli. L’itinerario per questa edizione, toccherà alcuni suggestivi borghi della nostra provincia, Oliveto, Monteleone Sabino, Torricella In Sabina,Roccasinibalda, e Longone Sabino. Particolare attenzione verrà prestata al castello di Roccasinibalda, nel quale si terrà un’interessante visita guidata. Rientro a Fassinoro previsto verso le 13.30 per il pranzo, che sarà preparato dagli stands gastronomici. A partire dalle 16.00 avranno luogo le premiazioni, rivolte al pilota più anziano, alla moto e alla vespa più datata e a al veicolo più caratteristico. Il tutto sarà chiuso da un nuovo spettacolo del trio “La Caduta”, che porterà in scena brani inediti ed esilaranti. Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che parteciperanno ed in particolare il “veterano” Antonio De Santis, vero e proprio pilastro per il motoraduno, fondamentale anche per la realizzazione di questo incontro.

Sabato 30 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:34



© RIPRODUZIONE RISERVATA