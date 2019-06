© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tutto pronto nell'entroterra savonese domani, domenica 2 giugno, a Cairo Montenotte (Savona) per la seconda tappa del Trofeo Enduro Husqvarna 2019.Anche in questo secondo appuntamento confermato il grande successo dell'edizione 2019 del Trofeo, con già oltre 230 iscritti, tra i quali anche qualche nuovo arrivo nella inedita classe Dual Sport. Il trofeo è aperto a qualunque possessore di una Husqvarna Enduro che può aggiungersi ai numerosi iscritti come ospite (classe 2T o classe 4T) .L’organizzazione del Motoclub Cairo fornirà come ogni volta ai trofeisti una calda accoglienza e un percorso dall’eccellente combinazione tra difficoltà tecnica e bellezza paesaggistica. Il giro sarà di 40 km da ripetersi tre volte, e comprende in tutto ben sette prove speciali. Track inspector anche questa volta sarà il pluricampione Arnaldo Nicoli, mentre nell’area hospitality Husqvarna saranno allestite le postazioni di Wp Suspension, il corner Michelin che supporterà i partecipanti allo speciale Challenge Michelin ed il temporary shop Husqvarna.Presente anche per il Team Husqvarna del Motoclub Ammotora Rieti, con Emaniele Tolli e Gabriele Oliverii che faranno squadra con Simone Bastianini per la classifica Team Concessionario Husqvarna che è guidata proprio dal Team Ammotora-Mototecnica Rieti. Questa volta la squadra è in formazione ridotta per la defezione forzata di Pierluigi Cervelli (infortunio) e Mirko Gentile (impegni di lavoro).Appuntamento dunquei a Cairo Montenotte, oggi, sabato 1° giugno, con le operazioni preliminari e la ricognizione delle prove speciali , mentre la gara partirà domani alle 9 da Piazza della Vittoria.Si potranno trovare tutte le informazioni relative alla tappa sul sito trofeoendurohusqvarna.com, e seguire passo passo la gara anche sui social del motoclub Ammotora su Facebook e Instagram.