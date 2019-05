© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Inizia per Lorenzo Talocci del Motoclub Ammotora Rieti l’avventura al campionato italiano MiniEnduro a Roccamontepiano (Ch)Questo fine settimana, 25 e 26 maggio, tutti pronti a tagliare il nastro per il campionato italiano MiniEnduro FMI .Una due giorni di gara che vede in partenza anche Lorenzo Talocci classe 2006 su KTM 85 portacolori del Motoclub Ammotora Rieti, il piccolo pilota reatino alla sua prima esperienza nel campionato italiano MiniEnduro, ha già fatto vedere di che pasta è fatto collezionando due secondi posti nel campionato regionale, ed ora si confronterà con i pari età nell’italiano.Si registra già il primo record, riguarda il numero di iscritti, con ben 183 atleti al via! Una partecipazione mai vista nella storia del MiniEnduro e che fa tirare un bel sospiro di sollievo per tutti gli amanti dell’Enduro. Tra di loro infatti si nascondono i futuri campioni di questa disciplina, ma non solo maschietti al via. Folta anche la presenza femminile, con ben 9 Mini-Lady iscritte!La gara che aspetta Lorenzo è di prim’ordine, il paddock è situato proprio a ridosso del parco turistico Montepiano, le gare si svolgeranno: Gara1 il sabato pomeriggio dalle 12.00 e Gara2 la domenica mattina dalle 9.00. Un bel percorso di circa 13km in sottobosco che comprende due prove speciali, un Crosstest da circa 3.5km ed un enduroTest da oltre 4km, il tutto da ripetersi per 5 volte per ogni giornata di gara.«Un grande in bocca al Lupo a Lorenzo da tutto il Motoclub Ammotora Rieti», si legge nella nota del club. Le minimoto tassellate inizieranno a rombare da sabato 25 dalle ore 12.00, sarà possibile seguire la gara oltre che sul posto anche grazie al livetiming di Maxxis Italianoenduro.