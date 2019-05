© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Secondo posto per Tiziano Rosati del Motoclub Ammotora Rieti a Leccio per la prima gara del CivsSi è svolta domenica a Leccio Reggello (Firenze) la gara di apertura del Campionato Italiano Velocità in Salita, la prima di 8 gare che vedrà impegnato anche il pilota Reatino Tiziano Rosati portacolori del Motoclub Ammotora Rieti e già campione italiano CIVS nel 2017.Non poteva iniziare meglio per il centauro Reatino che dopo le prove libere del sabato ha preso il via domenica con altri 150 piloti nel tracciato stradale di 2,3 km appositamente predisposto dal motoclub True Riders. Le condizioni meteo altalenanti hanno messo a dura prova il nostro pilota che ha dovuto più volte modificare setup e strategie raggiungendo alla fine uno splendido secondo posto in categoria stock, subito alle spalle del vincitore assoluto di giornata.Un'ottima prestazione con i complimenti da tutto il motoclub Ammotora.