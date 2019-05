© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Seconda prova del Campionato Regionale Enduro Lazio-Umbria per il Team Enduro del Motoclub Ammotora di Rieti svoltasi domenica a Castiglione in Teverina (Viterbo), con una partecipazione da record: ben 234 iscritti, tutti ovviamente motorizzati con moto della casa svedese.Un percorso di 55 kilometri, da ripetersi per 3 volte, tra le colline e i vigneti della Tuscia Viterbese, disegnato dai ragazzi del Motoclub Enduristi Stretti che guidati dal presidente Mauro Persieri ha egregiamente organizzato la seconda tappa del Campionato Regionale Enduro Lazio-Umbria. Una gara di 165 km totali che ha tenuto impegnati i 145 piloti partecipanti per oltre 4 ore e mezzo di competizione, lungo il percorso bello e vario con mulattiere e sottoboschi, si snodavano 2 prove speciali, un Enduro-Test di circa 4km veloce e tecnico con discese ardite e lunghe risalite nel sottobosco, e un Cross-Test di circa 3km su un campo in falsopiano e bordo strada che ha dato modo agli spettatori di ammirare le evoluzioni dei concorrenti, La pioggia ha parzialmente rovinato la festa facendo la sua comparsa metà gara per poi lasciare di nuovo posto al sole, questo ha reso la gara piu interessante ma ha costretto il direttore di gara da annullare l’ultimo EnduroTest divenuto impraticabile nelle discese.Passando ai risultati di gara grandissima soddisfazione per un altro secondo posto in categoria JuniorMiniEnduro per Lorenzo Talocci classe 2006 su Ktm85 , ancora un podio per il miniendurista reatino alla sua seconda gara .Un altro secondo posto questa volta nell’estremo opposto, categoria Veteran , per Gabriele Oliverii si Husqvarna 350, che era primo fino all’ultima prova speciale ma ha poi dovuto piegarsi al rivale di sempre Luciano Mastrantonio di Cerveteri che lo sopravanza di soli 3 secondi, sempre in categoria Veteran gli altri piloti del MC Ammotora Raffele Ruggiero su Yamaha 450 e Luca Colasanti su Sherco 300 rispettivamente 7 ed 8 distanziati di soli 10 secondi, se non fosse per i 2 minuti di penalità inflitti a Colasanti per un ritardo a fine gara causato dalla sua estrema sportività nel voler prestare aiuto ad un collega che non riusciva a riprende la sua moto da una caduta.In categoria Senior 2tempi finalmente un podio, il terzo posto, per Pierluigi Cervelli su Husqvarna 300 , bene anche gli altri piloti del MC Ammotora in categoria, Manuel Luciani su KTM 300 al sesto posto che infligge 9 secondi a Emanuele Tolli settimo su Husqvarna 300 , Michele del Zoppo nono su Beta 300, Manuel Loreti undicesimo su Husqvarna 300 . Purtroppo assente per impegni concomitanti il nostro Mirko GentileIn categoria Senior 4tempi, quinto posto per Alberto Nobili su Husqvarna 350In categoria Major 4tempi, quinto posto anche per Roger Santilli su KTM 250In categoria Territoriali 2tempi un ottimo quinto posto per Enrico Moscatelli su Beta 250, giunge invece ottavo Lorenzo Vella su Beta 300 alla sua prima gara assoluta di enduro, complimenti. Grande assente in questa categoria Andrea Maoloni costretto a casa da guai fisici. Da registrare in questa categoria la strepitosa vittoria dell’amico Simone Bastianini di Mototecnica RietiI complimenti per i piloti arrivano copiosi sui profili social del MC Ammotora, primo fra tutti dal presidente del Motoclub Ammotora Matteo Boccini per aver fatto questo splendido en plein con 13 piloti partecipanti, tutti terminano la gara e per di più tutti in zona “punti” salendo quindi in classifica generale .Il prossimo appuntamento con il Campionato Regionale enduro Lazio-Umbria sarà il prossimo 12 maggio a Ponte San Giovanni (Perugia), ma subito domenica 5 maggio ecco un gradito extra, l’annuale gara di Enduro Semi Urbano di Capistrello, che ha già avuto come protagonisti i ragazzi del MC ASmmotora lo scorso anno, anche quest’anno parteciperanno e ne vedremo delle belle.