di Giacomo Cavoli

RIETI - Il Moto Guzzi World Club ringrazia e saluta la città. Con la gratitudine espressa da parte della macchina organizzativa e i riconoscimenti consegnati nella sala consiliare di Palazzo di Città, questa mattina si sono conclusi i tre giorni del "Meeting della Solidarietà" che, a partire da venerdì, hanno affollato alberghi, bar e ristoranti e il villaggio allestito in piazza Vittorio Emanuele II, portando in città oltre 400 guzzisti italiani e stranieri per l'unica data italiana di tutto il 2018 del Moto Guzzi World Club, che in tre giorni ha racchiuso il Raid Nord-Sud, la Missione solidarietà e il Raduno dell'area mediterranea, gli annuali eventi clou del club.



L'appuntamento più importante, quello di sabato, con l'arrivo della carovana dei 400 guzzisti ad Amatrice e la consegna degli oltre 15mila euro alla nuova biblioteca comunale, per la realizzazione di una struttura esterna e del progetto letterario "Il racconto del nonno", per raccontare storie e tradizioni del paese, così da non mandarne dispersa la memoria storica.



A ringraziare i tanti guzzisti che hanno riempito la sala consiliare, il vicesindaco Daniele Sinibaldi, il presidente del Moto Guzzi World Club Mario Arosio, il vice presidente Massimo Vasquez - Giuliano (nella foto), il delegato reatino Omar Turi e il socio del Moto Guzzi World Club Daniele Rinaldi. "L'idea di accorpare in unico evento le nostre iniziative annuali è un caso unico all'interno del Moto Guzzi World Club - ha commentato il presidente nazionale Mario Arosio - Lo abbiamo fatto perché puntiamo sempre molto sul tema della solidarietà. Torneremo certamente qui in futuro, ma coinvolgeremo Rieti all'interno del raduno dell'area mediterranea delle moto Guzzi".