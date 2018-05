di Giacomo Cavoli

RIETI - Il rombo delle moto Guzzi scuote la città e, con le sue tinte rosso-oro, colora il centro storico di Rieti. Ha preso il via questa mattina la prima delle tre giornate del "Meeting della Solidarietà" ideata dal Moto Guzzi World Club - realtà internazionale che racchiude tutti i fan club presenti in Italia, legati dalla passione per lo storico marchio motociclistico italiano - che, fino a domenica, farà sostare in città oltre cento motociclisti provenienti da tutta Italia, fra visite guidate, la gastronomia e i concerti rock serali in piazza Vittorio Emanuele II e, nell'evento in programma per domani, porterà in dote la solidarietà per Amatrice. Il raduno del primo week end di maggio è così l'unica di tutto il 2018 del Moto Guzzi World Club, racchiudendo in tre giorni il Raid Nord-Sud, la Missione solidarietà e il Raduno dell'area mediterranea, gli annuali eventi clou del club stavolta uniti in un unico appuntamento.



L'INAUGURAZIONE E LA SOLIDARIETA' PER AMATRICE

Il via questa mattina con l'apertura del villaggio in piazza Vittorio Emanuele, tra merchandising e la possibilità di un test drive su alcune delle moto Guzzi messe a disposizione. Poi l'inaugurazione, all'interno della sala mostre del comune di Rieti, dell'esposizione dei lavori del pittore e scultore pesarese Ettore Gambioli, alla presenza del sindaco di Rieti Antonio Cicchetti, del vice presidente del Moto Guzzi World Club Massimo Vasquez - Giuliano e del delegato reatino Omar Turi: "Il marchio delle Moto Guzzi è fortunatamente rimasto tutto italiano - ha commentato Cicchetti - Una rarità nel terreno di conquista che è diventato l'Italia, dove tutti vengono a fare shopping delle nostre realtà storiche. Abbiamo bisogno di eventi come questi - ha concluso il sindaco - perché sono in linea con la grande tradizione sportiva della città, che ha avuto i suoi successi anche in ambito motociclistico". Al comune, la donazione dell'opera originale realizzata da Gambioli, raffigurante l'unione di Rieti con il marchio Guzzi, ponendo in vendita tutte le altre prodotte in serie numerata per destinarne il ricavato ad Amatrice.

"L'idea di accorpare in unico evento le nostre iniziative annuali è un caso unico all'interno del Moto Guzzi World Club - ha commentato il presidente nazionale Mario Arosio - Lo abbiamo fatto perché puntiamo sempre molto sul tema della solidarietà. Torneremo certamente qui in futuro, ma coinvolgeremo Rieti all'interno del raduno dell'area mediterranea delle moto Guzzi".

Il Motogiro, cuore dell’evento senza intento competitivo, partirà da Rieti domattina alle 9.30, raggiungendo Amatrice attraverso un percorso che terminerà in prossimità dell’Area Food - tappa finale del raid “Missione Solidarietà” partito da Palermo - consegnando così il ricavato della raccolta realizzata grazie alle iscrizioni all'evento, alla vendita delle opere di Ettore Gambioli e ai fondi raccolti nel corso delle attività annuali svolte dai singoli Club Moto Guzzi in Italia. I fondi raccolti saranno destinati alla nuova biblioteca di Amatrice, "e - aggiunge Arosio - alla realizzazione di un progetto letterario grazie al quale i giovani di Amatrice racconteranno storie e tradizioni del paese, così da non mandarne dispersa la memoria storica".

Domenica, alle 10, il saluto finale dei guzzisti alla città.