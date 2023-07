Passaggio a Rieti della 36esima rievocazione storica per moto d'epoca “Milano-Taranto”

RIETI - Domani, giovedì 6 luglio, a partire dalle 10:30, transiterà a Rieti, in P.zza Vittorio Emanuele II , la manifestazione motociclistica Milano-Taranto 2023. Si tratta della 36^ rievocazione storica della famosa gara motociclistica nata nel 1919 come Milano Napoli e trasformata nel 1937 in Milano Taranto, che durante la tappa Assisi-Cassino effettuerà un Controllo Orario a Rieti.

Il passaggio di questa manifestazione, da tutti considerata come la Mille Miglia delle moto, è stato fortemente voluto ed è organizzato dal Car ( Club Autostoriche Rieti), presieduto dall’Avv. Costanzo Truini, Consigliere nazionale del prestigioso Asi (Automobilclub storico italiano), nell’intento di sviluppare e promuovere il territorio reatino attraverso il motorismo storico.

A questa rievocazione parteciperanno ben 130 motociclisti , provenienti anche dall’estero, e cavalcheranno splendide moto storiche costruite dalle origini fino al 1956. Novità assoluta per questo tipo di manifestazione è la presenza di due motocicli elettrici.

I 130 partecipanti alla gara di regolarità, dopo essersi rifocillati grazie al punto di ristoro messo a disposizione dal Car Rieti in piazza Vittorio Emanuele II, a partire dalle ore 11:00 prenderanno il via 3 per ogni minuto in direzione Cassino, risalendo fino a Carsoli la Valle del Turano.

La Milano- Taranto quest'anno toccherà alcuni Comuni appartenenti , come Rieti, alla prestigiosa Associazione Nazionale “ Città dei Motori” , presieduta dal sindaco di Maranello Luigi Zironi, nell'ambito di un progetto teso a promuovere e valorizzare in modo capillare la cultura del Made in Italy motoristico , grazie alle eccellenze paesaggistiche, artistiche ed eno-gastronomicheche abbondano nei territori delle Città che la compongono.

Grande soddisfazione è stata espressa del Presidente Car Rieti Avv.

Costanzo Truini per la bellissima rievocazione che attraverserà il 6 Luglio Rieti e parte della sua Provincia: «La collaborazione stabilita con gli organizzatori della 36^ rievocazione storica della Milano-Taranto, ovvero con il Veteran Moto Club di San Martino in Colle ( PG), nell'ambito dell'Associazione Nazionale Città dei Motori, dà modo alla Città di Rieti e al Car Rieti di condividere un percorso che passa per i luoghi della passione motoristica, dal momento che la carovana attraverserà alcune delle Città più importanti dell'Associazione, a partire da Maranello,patria della Ferrari, e proseguirà per Pontedera , patria della Piaggio e del mito Vespa. Grazie all'iniziativa del Car Rieti, la Città di Rieti si legherà idealmente all'Italia dei Motori».