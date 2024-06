Inaugurata la mostra “Agri-Cultura” alla Paroniana di Rieti, gli scatti più suggestivi degli studenti del Savoia

RIETI - Mercoledì 5 giugno è stata inaugurata la mostra fotografica “Agri-Cultura” organizzata dall’Istituto Tecnico e Professionale agrario del Savoia, alla presenza dell’Assessore alla cultura dott.ssa Letizia Rosati, del Ds dell’Iis Savoia prof.ssa Raffaella Giovannetti e del Delegato Fai per la scuola prof.ssa Stefania Santarelli.

L’evento ha rappresentato un’opportunità di crescita culturale e civica offerta a studenti e docenti, stimolando il senso di responsabilità nei confronti del patrimonio ambientale e favorendo la consapevolezza della centralità dell’agricoltura come fattore primario per la sua cura e la sua valorizzazione. Un paesaggio coltivato, infatti, è un paesaggio tutelato e mantenuto che conserva identità e vitalità. Grazie alla collaborazione della Biblioteca Paroniana e al Patrocinio del Comune di Rieti, le immagini scattate dai “fotografi in erba” hanno trovato un’ideale collocazione affinché ci potesse essere una condivisione anche con la cittadinanza.

«Ogni immagine presente alla mostra va oltre la mera dimensione agricola, narrando una storia culturale tramandata attraverso le generazioni e offrendo uno sguardo approfondito sulla millenaria connessione tra l’uomo e la terra» così è intervenuta la referente del progetto, la prof.ssa M.

Ludovica Faraglia.

Gli studenti, attraverso il concorso promosso dal Fai, hanno avuto anche l'opportunità di approfondire ulteriormente i loro elaborati attraverso presentazioni in formato PowerPoint e video, che gli hanno permesso di esprimere in modo più completo la loro creatività e profondità di riflessione.

I risultati di questa partecipazione attiva da parte degli studenti sono emersi chiaramente nelle loro suggestive immagini, come lo scatto di Benedetta che, al tramonto, è al volante del suo trattore, simbolo del ritorno delle giovani generazioni alle attività del passato con una nuova determinazione, volontà e passione.

Si ringraziano gli studenti delle classi: 1A /2A /5A IPSASR di Cittaducale 1A /2A /2B /3B /4A /4B/5A ITA di Rieti e i docenti partecipanti al progetto: Bosi Rita, Bova Vito, Ferraro Maria Rosaria, Giuliani Maria, Petecca Virginia, Signoretti Tiziana e Trinchi Colomba.

Sarà possibile visitare la mostra fino al 31 luglio 2024 presso la Biblioteca Paroniana con i seguenti orari: Lun/Merc/Ven 8:00-14:00; Mart/Giov 8:00-14:00 e 15:00-18:00.