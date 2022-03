Tutto pronto per l'apertura della quindicesima mostra di modellini

RIETI - Apre domani, mercoledì 23 marzo, la quindicesima mostra di modellini organizzata dal Gruppo Modellisti reatino. Circa duecento pezzi tra aeroplani, carri armati, macchine, trattori, camion e soldatini, riprodotti accuratamente senza tralasciare i più piccoli dettagli, saranno in esposizione fino a domenica 27 marzo. La mostra è in corso di allestimento nella Sala Mostre del palazzo Comunale in piazza Vittorio Emanuele II. L'iniziativa, ad ingresso gratuito, è patrocinata dal Comune di Rieti.