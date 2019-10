© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Lucia Novelli, artista reatina di adozione e molto nota sul territorio, inaugura il suo nuovo progetto espositivo in Campania.Bibì&Cocò - Libreria indipendente per bambini – a Nola, in corso Tommaso Vitale 131/133, ospita infatti da sabato 19 ottobre 2019 la sua mostra personale - “Pinpiripettenusa” - a cura di Monnalisa Salvati.Il titolo sembra uno scioglilingua ma è una conta che un tempo i bambini utilizzavano per sorteggiare chi dovesse svolgere un gioco e introduce subito il visitatore nell’atmosfera magica di questo evento, sospesa tra fantasia e realtà in un’alchimia perfetta tra contenuto e contenitore.Le opere di Lucia Novelli ci restituiscono la dimensione della meraviglia attraverso un’insolita capacità - tutta infantile - di meravigliarsi e di scoprire la cifra fantastica e stupefacente di tutte le cose del mondo. Sembra una lettura semplicistica, ma non lo è. È virtù rara il saper vedere con occhi di bambino avendo ormai da tempo superato l’infanzia.C’è, nei suoi lavori, lo stupore per la bellezza di ogni cosa, e la volontà, anche questa tutta infantile, di conservarla e proteggerla per poterne godere più a lungo. Così ogni tela diventa una sorta di stanza dei giochi, dove trovano posto, in ordine sparso, gli oggetti del quotidiano, le belle emozioni, i personaggi delle favole, gli amici a quattro zampe, a pinna e ad ali, il mare e le montagne. E poi i colori. Tanti, tutti i colori del mondo. Ogni centimetro di tela o di tavola è, nella rappresentazione della Novelli, un tributo alla gioia, un inno alla vita qualunque cosa essa ci riservi.Lucia Novelli, nata a Pescara, ha frequentato l’Accademia di Brera a Milano e l’Università degli Studi di Parma, Conservazione Beni Artistici, oltre a corsi formativi di grafica, decorazione, comunicazione visiva e disegno per tessuti. Dal 1980 al 1982 ha collaborato come grafica e illustratrice per grandi aziende (Pierrel, FM Comunicazioni, Mondadori). Dal 1984 collabora alla preparazione stilistica di linee per Zucchi, Magnolia, Malerba, Pink Drake, Benetton, Bellia. Dopo un periodo molto difficile della sua vita personale, nel 1998 ha deciso di dedicarsi esclusivamente alla pittura. Ha all’attivo partecipazioni a progetti artistici e mostre in Italia ed all’estero. Una sua opera permanente è nel percorso d’arte a cielo aperto di Rivodutri Contemporanea.