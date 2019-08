© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sta riscuotendo in questi giorni un grande successo di pubblico e di critica la mostra “Artisti in Opere Piccanti”, curata come ogni anno dal prof. Gianni Turina, con la presenza di 39 artisti ed altrettante opere rigorosamente ispirate al peperoncino.La mostra fa seguito a quelle delle edizioni precedenti, inserite nel programma della “Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino”, che hanno ospitato pittori e scultori con la realizzazione di oltre 150 opere e che oggi costituiscono un significativo patrimonio culturale ed un significativo strumento di promozione dell’evento.Graditissima la presenza delle autorità ed in particolare dell'Ambasciatore del Ghana e del Vietnam. Il maestro Giuliano Ottaviani si è esibito in una performance fino a tarda notte realizzando ritratti alla presenza di un pubblico particolarmente attento ed incuriosito.L'onorevole Guglielmo Rositani, ideatore della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, ha manifestato un particolare apprezzamento per l'iniziativa artistica congratulandosi con l'organizzazione e con gli artisti presenti. Il Maestro Luigi Guardigli, allievo di Picasso e stampatore delle opere di alcuni dei più grandi artisti del 900, ha portato il suo contributo con l'esposizione di un'opera e con la sua presenza. Un particolare apprezzamento a tutti gli artisti per l'alto livello delle opere realizzate è stato rivolto dal Presidente di Rieti Cuore Piccante Livio Rositani.Nell’ambito delle azioni di sviluppo del territorio, l’arte fornisce il proprio contributo attraverso i propri veicoli di comunicazione, non soltanto promovendo la Fiera Campionaria, ma ampliando a livello internazionale la conoscenza delle risorse ambientali e culturali del territorio della provincia di Rieti.Gli artisti espositori: Agnese Melchiorri – Albertino Spina, Alessandro Melchiorri, Ali Al Jabiri, Alvaro Caponi, Andrea Orlandi, Angelisa Bertoloni, Anonimo JB, Antonio Speranza, Antonio Zenadocchio, Cecilia Piersigilli, Cesare Serafino, Colomba Martellucci, Dante Turina, Domenica Luppino, Enrico Di Sisto, Ezio Farinelli, Franco Bellardi, Giancarlo Caneva, Gianni Turina, Giulia Armeni, Ilaria Masucci, Irena Podgorska, Ivana Bellucci, Lucio Afeltra, Lucio Ronca, Luigi Guardigli, Marcella Francucci, Maria Rita Rossi, Mario Granati, Mimmo Emanuele, Nicholas Bluter, Nicoletta Alvisini, Riccarda Gunnella, Rita Fagiani, Roberta Papponetti, Roland Ekstrom, Romeo Battisti, Stefania Pinci.La mostra rimane aperta tutti i giorni fino al 1 settembre dalle ore 10.30 alle ore 21.30.