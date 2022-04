Rieti, la mostra su Giorgio de Chirico aperta anche nel ponte del 25 aprile

RIETI - Numeri record e commenti entusiasti per Giorgio de Chirico, gli spettacoli disegnati, la mostra in corso a Palazzo Dosi promossa dalla Fondazione Varrone in collaborazione con la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico e il Monastero di Santa Filippa Mareri di Borgo San Pietro: a una settimana dall’inaugurazione le presenze hanno superato quota 1.800, grazie anche ai numeri registrati a Pasqua e Pasquetta. Ora si guarda al ponte del 25 aprile, con la mostra apertasabato, domenica e lunedì sia la mattina (dalle 10 alle 13) sia il pomeriggio (dalle 17 alle 20). Forte anche la richiesta di scuole, aziende, associazioni per visite organizzate. A tale proposito la Fondazione Varrone invita le guide turistiche della provincia di Rieti interessate ad accompagnare gruppi o singoli a visite alla mostra ad accreditarsi presso la stessa Fondazione entro mercoledì 27 aprile, scrivendo a info@fondazionevarrone.it. É richiesto il patentino di abilitazione. L’elenco delle guide accreditate sarà consultabile sul sito della Fondazione e messo a disposizione di tutti coloro che ne faranno richiesta.