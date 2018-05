RIETI - Inaugurazione oggi della Mostra "Mosaico Habanero" con opere degli artisti della Casa de Artistas creadores de centro Habana (Cuba). L'appuntamento è nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Rieti alla 18 di oggi, venerdì 11 maggio.



Saranno presenti alcuni artisti cubani. Danza di benvenuto a cura di Viviana Fabrizi (Aradia Danza)



La Mostra sarà allestita nella Sala Mostre del Palazzo Comunale dall’11 al 18 maggio, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Rieti - Assessorato Cultura.

La Mostra è la naturale conseguenza di uno scambio di esperienze artistiche tra La Schola di Franco Bellardi e La Casa de Artistascreadores de centro Habana, iniziato a L’Avana da Franco Bellardi e alcuni artisti cubani. Nel dicembre 2017 per gli artisti de La Schola è stata allestita una mostra in quella città e ora, come reciprocità, le opere degli artisti cubani saranno in mostra a Rieti e successivamente a Terni.

