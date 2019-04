© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una esposizione permanente di arti e mestieri della civiltà contadina a Torri In Sabina. La mostra permanente di arti e mestieri e civiltà contadina è stata allestita presso il vecchio Frantoio, in località Pozzillo.Ideata da Alberto Rossetti, con più di 600 pezzi esposti, la mostra offre al visitatore una interessantissima opportunità, quella di tornare indietro negli anni per poter osservare da vicino macchinari ed attrezzi agricoli, documenti, vecchi oggetti di uso quotidiano, tutti espressione della laboriosità ed inventiva umana per soddisfare l’esigenza primaria della nutrizione.Vi si trovano conservati e in ottimo stato modelli di macchine da fienagione, motofalciatrici Laverda, aratri, erpici a maglie, trebbiatrici del ’40, falciatrici sempre di marchio Laverda trainate a buoi, aratri, macine, falci e falcetti, seghe, coltelli delle più diverse fogge e dimensioni, ma anche bottiglie, grammofoni, macchine da scrivere, esemplari di antichi libri contabili, attrezzi per la produzione dell’olio, e tanto, tanto altro. Ogni pezzo con una sua storia da raccontare e con una suggestione da evocare.La Mostra è aperta sabato e festivi su prenotazione o appuntamento. Per info e contatti: 0765-62004 - 348-8228651.