Venerdì 29 Ottobre 2021, 00:10

RIETI - Salvo nuove comunicazioni, la salma di Valerio Ciceroni, il giovane di Passo Corese deceduto a Zanzibar nella notte tra il 23 e il 24 ottobre, arriverà in Italia domenica. Ieri il sindaco di Fara Sabina, Roberta Cuneo, ha ricevuto, tramite il ministero degli Esteri, il modulo di accettazione della salma inviato dalle rappresentanze diplomatico-consolari. La prima cittadina ha firmato il documento e lo ha rinviato, tramite la Farnesina, a Zanzibar. In questo modo, la salma potrà rientrare a casa. La famiglia la aspetta per domenica, quando sarà trascorsa una settimana dalla tragica notizia che ha segnato per sempre le vite di papà Antonello, mamma Simonetta e del fratello gemello Samuele. Valerio si trovava a Zanzibar per una vacanza con la fidanzata Chiara, tour operator 28enne che aveva organizzato il viaggio. La ragazza è rientrata martedì in Italia e nel pomeriggio di mercoledì ha raggiunto la famiglia del fidanzato, per condividere quanto accaduto nelle ore precedenti alla tragedia e consegnare loro gli effetti personali di Valerio. È tornata insieme alla titolare dell’agenzia di viaggi dove lavora che l’ha raggiunta per sostenerla nei difficili momenti dopo la morte del ragazzo, deceduto nell’ospedale dell’isola dove è stato trasportato d’urgenza dopo un grave malore. Le cause del quale saranno comunicate alla famiglia non appena verranno completati gli accertamenti disposti sul corpo. La data dei funerali non è ancora nota, ma è plausibile credere che l’ultimo saluto al 31enne possa avvenire lunedì 1 o martedì 2 novembre. Valerio, magazziniere in un ingrosso di alimentari nella zona artigianale di Passo Corese e calciatore dilettante in tantissime squadre sabine, su tutte la S.S. Passo Corese, fa presagire che alle esequie vorranno partecipare tantissime persone. Motivo per il quale si stanno valutando una serie di luoghi in cui svolgerle in sicurezza, tra cui il palazzetto dello sport e il campo sportivo.