Non risponde alle chiamate dei familiari, uomo trovato morto

RIETI - Non aveva più risposto alle chiamate telefoniche, nè al campanello della porta di casa. E' stato ritrovato senza vita a Vazia l'87enne F.G.. Familiari allarmati - non avendo più sue notizie - hanno così allertato le forze dell'ordine e grazie all'intervento dei vigili del fuoco, che hanno forzato la porta d'ingresso, è stato possibile accedere all'interno dell'appartamento dell'uomo a ridosso della rotatoria di Vazia - incrocio tra la Terminillese, via dell'Immaginetta e via Malfatti. Una volta dentro però la scoperta del corpo ormai senza vita dell'uomo che abitava solo in casa. Sul posto anche personale della polizia locale di Rieti e 118 i cui sanitario hanno constatato sul posto l'avvenuto decesso.

