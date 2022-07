Trattore si ribalta su tratto di strada in pendenza, uomo muore schiacciato

RIETI - Tragica fatalità ieri nella tarda serata di ieri nella frazione San Vincenzo, nei pressi di Sant'Elia. Un settasettenne del posto era a bordo del suo trattore, quando per cause da accertare il mezzo si è ribaltato su un tratto di strada in pendenza schiacciando il corpo dell'uomo. Sul posto sono accorse forze dell'ordine, soccorritori e personale del 118, ma non c'è stato nulla da fare, l'uomo è deceduto.