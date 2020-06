RIETI - Saranno celebrati domani pomeriggio alle 15.30 i funerali di Ivano De Angelis, sindaco di Montenero Sabino, scomparso ieri all’età di 59 anni presso il De Lellis di Rieti dove era ricoverato a causa di una malattia che non gli ha dato scampo.

Le esequie saranno celebrate a Montenero Sabino nel piazzale del “pisciarello”, un ampio spazio per consentire di accogliere la gente in sicurezza, garantire il distanziamento sociale e non creare assembramento.

Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta

Il vicesindaco, Daniele Farese, ha proclamato per domani il lutto cittadino, ci sarà la bandiera a mezz’asta e la presenza di autorità civili, istituzionali e militari ad iniziare dal Prefetto Giuseppina Reggiani. Dopo il rito funebre che sarà officiato da don William coadiuvato dal viceparroco don Domenico, la salma di Ivano De Angeli sarà tumulata presso il cimitero della sua Montenero dove l’accesso, vista anche l’ordinanza emessa ieri mattina dal vicesindaco Farese, sarà consentito ai familiari stretti, massimo 15 persone.

