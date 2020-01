Ultimo aggiornamento: 20:00

RIETI - E’ stato uno dei dirigenti più attivi del Rieti e gli appassionati di calcio sopra gli “anta” lo ricordano bene. Oggi, a Petrella Salto, in tanti hanno partecipato ai funerali di Sergio Mozzetti, avvocato, ex funzionario della Cassa di Risparmio di Rieti, scomparso a 83 anni.In chiesa c’erano vecchi tifosi, ma anche giocatori di un’epoca ormai consegnata agli annali del passato, quella che precedette l’arrivo alla presidenza della società amaranto celeste di Gaetano Papalia, con il quale, però, non scattò mai l’intesa e così decise di uscire di scena quando in panchina sedette Adriano Marchioni, poi sostituito da Roberto Aleandri e prima dell’arrivo dell’allenatore Petrelli.Ma, in precedenza, con gli altri presidenti Nazzareno Pitoni, Rolando Schifi e Mario Chiani, ma soprattutto con il vice presidente Arialdo Coscia, la sintonia si rivelò totale e Mozzetti, per anni, è stato il direttore sportivo di diversi campionati giocati alternativamente in Promozione e in serie D.Era lui a occuparsi dei contratti, a suggerire i nomi degli allenatori (Cerusico, Vellutini, De Angelis) e a curare i rapporti con l’esterno, arrivando anche - essendo avvocato – a sostenere le ragioni della società, di cui era anche socio, in occasione di alcuni contenziosi federali.Nativo della frazione di Pagliara, dove si era ritirato a vivere insieme alla moglie, il dirigente scomparso aveva rifiutato in seguito altre offerte di società calcistiche, decidendo di tagliare i ponti con il mondo del pallone.