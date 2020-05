Rieti, ritrovato morto l'uomo scomparso

Ultimo aggiornamento: 09:35

RIETI - E' stato individuato questa mattina, poco dopo le prime luci dell'alba, il corpo di un un uomo senza vita nelle acque del fiume Velino non molto oltre il ponte Carpegna di via Comunali, il luogo da dove ieri erano partite le ricerche - sul fiume e da terra - di un 76enne reatino scomparso dalla scorsa mattinata.Leggi qui Esce di casa e non vi fa ritorno, proseguono le ricerce nel Velino e nella Piana di un uomo di Rieti ma al momento senza alcun esito