RIETI - “Una ferita indelebile”. Questo è e resterà per Fara Sabina la tragedia del distributore Ip. Lo pensa il sindaco, Davide Basilicata, tre giorni dopo l’esplosione dell’autocisterna nell’area di servizio della via Salaria, tra Borgo Santa Maria e Borgo Quinzio, nel territorio farense. L’evento è stato di una tragicità assoluta – continua il sindaco farense - Mai accaduta una cosa del genere nel nostro comune.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI

DEL MESSAGGERO IN EDICOLA OGGI, SABATO 8 DICEMBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA