. Chiunque abbia informazioni può contattarli in privato o tramite forze dell’ordine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un appello accorato e drammatico. E’ quello che da Roma arriva a Rieti, fino al chilometro 60+200 della Salaria per Roma nel territorio del Comune di Casaprota dove, lo scorso 30 maggio alle 15.30, è morto il giovane 26enne romano, Simone Cirilli impattando contro il guardrail mentre era in sella alla sua moto Suzuki.I genitori, Paola e Umberto, familiari ed amici del centauro cercano ora testimoni e persone che abbiano assistito agli ultimi istanti di vita di Simone, prima del tragico impatto contro la barriera e nelle immediate fasi di soccorso dopo il sinistro. Una dinamica al vaglio della Polizia stradale e sulla quale ora i genitori del ragazzo desiderano avere tutte le informazioni possibili.Un appello in particolare rivolto alle persone che hanno assistito al terribile incidente di quel sabato pomeriggio e a quelle che – come si è saputo - sono intervenute nell’immediatezza del sinistro per soccorrere il giovane motociclista. Si tratterebbe di alcune persone – come evidenziato dai genitori di Simone – medici o infermieri di passaggio in quel momento