RIETI - E' morto Riccardo Padula, volontario della Croce Rossa.



"Il Presidente e il Consiglio Direttivo #CRILazio - spiega una nota della Croce Rossa riportato dal profilo facebook di Radio Amatrice - si stringono con affetto alla famiglia ed ai colleghi della Croce Rossa Italiana Comitato di Rieti, oggi in lutto per la scomparsa di #RiccardoPadula. Riccardo è stato un instancabile Volontario della #CroceRossa, attivo con il #CorpoMilitare CRI in diverse missioni all'estero: ex Jugoslavia, Iraq e Kosovo.

Un punto di riferimento e di sostegno anche in Italia: apparteneva all'Unità Territoriale #CRIAmatrice e da istruttore Full-D e TSSA ha contribuito alla formazione di molti altri Volontari dell'Associazione".