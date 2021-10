Martedì 5 Ottobre 2021, 16:23

RIETI - E' morto a Roma all'età di 76 anni l'imprenditore Remo Pascalizi, fondatore dell’azienda Avicola Pascalizi, con sede in via Tancia, tra Contigliano e Poggio Fidoni, ora gestita dalla figlia Silvia. Molto conosciuto e stimato nel Reatino e punto di riferimento per il settore avicolo nel centro Italia.