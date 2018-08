di Alessandra Lancia

RIETI - Poggio Bustone sotto shock per la morte di Floriano Palmegiani, l'autista Cotral di 39 anni, punto da un insetto ieri pomeriggio mentre lavorava nella stanza dell'azienda agricola di famiglia e deceduto probabilmente a causa di uno shock analifilattico, nonostante i soccorsi immediati del 118, intervenuto anche con un'eliambulanza.



In segno di lutto annullata la Marcia del Perdono in programma oggi, 2 agosto, e la festa prevista in serata organizzata dalla Pro loco, alla realizzazione della quale stava fattivamente collaborando Palmegiani, da poco stato eletto vice presidente. Il giovane lascia la madre, che gestisce una macelleria nel centro del paese, e due sorelle.

