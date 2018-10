RIETI - Da alcuni giorni non rispondeva più a chiamate né al citofono così, nella serata di ieri, è stato deciso di far intervenire le forze dell'ordine. Ma al momento dell' ingresso nell'appartamento di via Giacomo Matteotti, nel quartiere Borgo, c'era ormai il corpo senza vita di un 53enne reatino, assistente domiciliare che da alcuni anni risideva in un appartamento delle palazzine Ater. Sul posto sono poi intervenuti anche polizia, personale medico del 118 e vigili del fuoco ma è stato possibile solo constatare l'avvenuto decesso dell'uomo stroncato molto probabilmente da un improvviso e fatale malore. Sarà l'esame autoptico a stabilire ora con esattezza le cause del decesso. © RIPRODUZIONE RISERVATA