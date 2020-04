© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Quasi sessanta anni di una piccola, ma bella, storia reatina se ne sono andati ieri sera insieme a Emilio Forzanti, 80 anni, titolare della pizzeria al taglio di via San Liberatore, comunemente nota come il “Ternano”, che dal 1961 in poi ha sfornato montagne di pizze per le scuole circostanti (Liceo Varrone, Magistrali, Sant’Agostino, Scuola Media Angelo Maria Ricci) e non solo.Generazioni e generazioni di reatini si sono avvicendate in quel piccolo locale adiacente al campo da basket di San Liberatore per gustare la sua ottima pizza, la prima al taglio a Rieti, mentre cambiavano mode, costumi, politica, abitudini. Ma non quella di andare a comprarsi un pezzo di pizza, come si soleva dire, dal Ternano. Chi prima di entrare in classe la mattina, oppure all’uscita, soprattutto i pendolari che salivano sull’autobus o sul treno per tornare nei paesi adiacenti.Ma il rito più importante era quello della “ricreazione”, alle 10.30. Perché ogni santo giorno i bidelli facevano il giro delle classi per chiedere ai ragazzi chi volesse la pizza per poi portarla a scuola. Inoltre, nei casi migliori, il trucco era ingraziarsi la fiducia di qualche professore più condiscendente che permetteva a uno o due alunni di “sacrificarsi per gli altri” per scendere a prendere le pizze per i compagni e guadagnare così qualche minuto in più di libera uscita.Il rito della pizza era anche un trucco per quelli che dalle scuole circostanti andavano a fare educazione fisica nella palestra di San Liberatore: l’alternativa era tra mangiare la pizza prima, tardare a cambiarsi e magari evitare la sudata perché il professore ti puniva. Oppure, ancor meglio, comprare la pizza dopo la lezione per tardare poi a risalire in classe.Emilio - e suo cognato Bruno, poi titolare di una pizzeria in piazza Potenziani e quindi all’interno di Conforama - ha probabilmente sfamato la quasi totalità dei giovani dagli anni ‘60 almeno fino a fine secolo. E tantissimi anche dopo diversi anni, passando casualmente vicino a via San Liberatore, si concedevano spesso il gusto di assaggiare ancora la sua pizza per fare, grazie all’inconfondibile sapore, un salto nel passato. E Bruno era sempre lì e molto spesso riconosceva i suoi “ex alunni”, nonostante gli scarsi capelli ingrigiti, salutandoli con un cenno educato. Un altro pezzo di una Rieti che non esiste più se n’è andato.