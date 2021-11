Incidente a Rieti sulla Salaria, pedone investito e ucciso

RIETI - Un pedone investito e ucciso sulla Salaria, a Osteria Nuova.

A causa di un incidente, è stato temporaneamente interdetto il transito sulla statale 4 Salaria, in entrambe le direzioni, all'altezza del km 51 a Poggio Nativo in provincia di Rieti. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di

accertamento, un pedone è stato investito ed è deceduto. Il traffico viene temporaneamente deviato su viabilità locale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

All'arrivo dei soccorsi, il pedone era già morto.