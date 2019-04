© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Lo sport reatino perde un pezzo della sua storia. E' scomparso infatti mercoledì 24 aprile all’età di 73 anni dopo malattia Pietro Pasquale Santori, meglio conosciuto come Pasqualino. Figura storica del comitato provinciale reatino della Figc, di cui è stato componente e sostituto gudice sportivo dalla fine degli anni settanta. Impiegato della Cisl in pensione, Santori era molto conosciuto anche nel mondo del ciclismo, visto che per molti anni era stato anche giudice di gara.I funerali si sono svolti oggi (venerdì 26 aprile) pomeriggio a Poggio Bustone. A ricordarlo c’era anche Umberto Fusacchia, delegato provinciale della Figc: «Pasqualino ha dedicato la sua vita allo sport, oltre al calcio non va dimenticata la sua passione per il ciclismo. Il comitato provinciale perde una figura importante. Dai tempi del presidente Marchetti era sempre stato presente, mi ricordo che c’era da quando ancora si facevano i comunicati a mano». Il ricordo della sua figura era presente oggi anche nei comunicati regionali e provinciali Figc.