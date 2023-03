Rieti piange la scomparsa di Osvaldo Faraglia, storico titolare della Torrefazione Olimpica

RIETI - Rieti piange la morte di Osvaldo Faraglia, 87 anni, malato da tempo, storico titolare della Torrefazione Olimpica in viale Matteucci. che nel 2011 ricevette il riconoscimento per il suo caffè quale migliore miscela italiana per espresso, la medaglia d'oro al premio internazionale «International coffee tasting», il concorso mondiale dedicato alle eccellenze del settore, organizzato dall'Istituto internazionale Assaggiatori caffè. Faraglia negli anni 70-80 fu il titolare del ristorante Olimpico, dove oggi c'è McDonald's. I funerali saranno celebrati a Sant'Agostino domani, 6 marzo.